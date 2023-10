Un negacionista y empleados de petroleras en un informe del IPCC

El cambio climático es una exageración. No existe ninguna crisis ni emergencia climática. Los eventos extremos no tienen relación con el calentamiento del planeta. La culpa de tanta alarma la tienen la comunista de Greta y los ecologistas radicales. La descarbonización destruirá las democracias. Todas estas afirmaciones suelen venir de personas que van a contracorriente de la comunidad y el consenso científico por puro interés económico o político. ¿Pero qué pasa cuando este tipo de falacias proceden de alguien que, además, lleva décadas dentro del mayor panel de especialistas en cambio climático?

En abril verá la luz la tercera parte del Sexto Informe de Evaluación (conocido en inglés como AR6, acrónimo de Assessment Report) del IPCC, el documento con la mayor y mejor evidencia climática hasta la fecha. Este último se centra en cómo mitigar el cambio climático. Uno de los autores encargados de redactarlo (en calidad de autor principal) ha sido Taishi Sugiyama, un físico japonés que se dedica a publicar artículos, investigaciones, libros y vídeos donde niega y resta importancia al calentamiento global y sus efectos.

No obstante, el caso de Sugiyama no es el único controvertido cuando se repasa la lista de nombres que han contribuido al nuevo trabajo del IPCC. Son llamativos, al menos, otros dos ejemplos: Mustafa Babiker, trabajador de la petrolera estatal Saudi Aramco, y Arthur Lee, empleado de la petrolera estadounidense Chevron. La presencia de estos especialistas se sumaría a las habituales quejas hacia un proceso de selección de autores que siempre ha sido objeto de críticas por la poca presencia de mujeres y la escasa representación de personas de países en desarrollo.

Colabora con el IPCC pero no cree en la crisis climática

Taishi Sugiyama no es una cara nueva para el IPCC. Lleva desde 2004 contribuyendo regularmente a sus informes, sobre todo en el apartado de mitigación —soluciones—. Empezó con el Cuarto Informe de Evaluación (AR4), y repitió en el Quinto Informe de Evaluación (el AR5, donde llegó a ser autor principal coordinador) y el informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5°C de 2018. Labor, no obstante, que no le ha supuesto ningún impedimento para publicar libros como Realidad del calentamiento global, que incluye frases como esta: «Los errores, las mentiras y las exageraciones son muy comunes en la cobertura mediática del calentamiento global. La mayoría de ellos pueden ser claramente refutados con datos fácilmente disponibles».

Actualmente, Sugiyama es director de Investigación del Canon Institute for Global Studies (CIGS), organismo ligado al gigante de la fotografía, si bien desde Canon intentan marcar distancia al asegurar que «el CIGS funciona como una organización independiente y no forma parte de Canon» por lo que «los pensamientos e investigaciones» de Taishi Sugiyama «son individuales y no tienen relación con nosotros ni con nuestra actividad empresarial». No obstante, lo cierto es que el Canon Institute for Global Studies fue fundado en 2008 por la propia multinacional con motivo de su 70 aniversario y tiene al frente de la Junta de Supervisores a Fujio Mitarai, presidente y CEO de Canon.