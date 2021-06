Al colegio se va caminando (o en bici)

Viernes, 12 de marzo. Como cada día, cientos de niños terminan sus clases en un colegio del centro de Barcelona. Pero ese día no es un viernes cualquiera: es viernes de #RevueltaEscolar. El tráfico está cortado y tan solo se puede acceder en bici o a pie a las inmediaciones del edificio. Un grupo de niños organiza una carrera de patines en medio de la carretera, otros dibujan en el suelo con tizas. Se escuchan música, risas y aplausos. En el suelo hay numerosas pancartas sujetas con mochilas: “Ventanas abiertas”, “menos ruido, menos contaminación”, “aceras más anchas”.

“Algunos colegios del centro de Barcelona se encuentran ubicados en calles con dos o tres carriles de circulación, lo que provoca unos niveles de contaminación inadmisibles. Los protocolos de prevención de la COVID-19 aconsejan abrir las ventanas, pero si lo haces es imposible dar la clase debido al ruido”, explica Guille López, miembro de la plataforma ciudadana Eixample Respira de Barcelona y de una de las asociaciones de familias impulsoras del movimiento #RevueltaEscolar que, desde hace algunos meses, organiza cortes de tráfico cada dos viernes para pedir la pacificación de los entornos escolares. La iniciativa está creciendo y actualmente se organizan protestas en las puertas de más de 60 colegios en diversos puntos de Catalunya, Madrid y Euskadi.

Muchos de estos centros tienen el denominador común de situarse en grandes calles y avenidas con un elevado volumen de tráfico a motor. “Los expertos de salud pública de Barcelona estiman que la contaminación provoca uno de cada tres casos de asma en la ciudad”, detalla Guille. “Es decir, solo por vivir aquí tienes más probabilidad de padecer una enfermedad que te va a acompañar el resto de tu vida”. Además, cada vez hay más estudios que indican que respirar aire de mala calidad no solo perjudica al sistema respiratorio, sino que también hay capacidades cognitivas como la atención y la memoria que se ven afectadas. “Ha llegado un punto en el que las evidencias científicas son tan claras que las familias no nos podemos quedar de brazos cruzados”.

La densidad de tráfico en los entornos escolares provoca también otro efecto rebote: llegar a estos colegios a pie o en bici es mucho más complicado y desagradable, sobre todo cuando se producen las típicas situaciones de atascos en la puerta, coches en doble fila o, directamente, subidos en la acera. “Llevo a mi hija de 3 años al cole en bicicleta, pero estoy a punto de dejar de hacerlo”, cuenta Lucía Márquez, que vive en el centro de Madrid. “Hay días en que los coches mal aparcados bloquean la acera hasta el punto de que no puedo pasar con la bici. Así que nos tenemos que parar en mitad de la carretera mientras bajo a la niña, entonces los coches que vienen detrás empiezan a pitar, yo me pongo nerviosa y al final nos estamos comiendo todo el humo y el ruido en lugar de hacer algo agradable y beneficioso”, apunta.

Una minoría muy ruidosa

En contra de lo que pueda parecer por la experiencia de esta madre, según un estudio de la Universidad de Granada (UGR), el 60% de los niños y jóvenes españoles se desplazan activamente, a pie o en bicicleta, al centro escolar, lo que indica que los que lo hacen en coche son una minoría. El problema es que esa minoría está ocupando mucho espacio: son pocos, pero parecen muchos más. Patricia Gálvez-Fernández, autora principal de esta investigación, explica que los datos son esperanzadores: “Desde los años 60 se observaba que cada vez había más niños que iban en coche al colegio, pero por primera vez hemos encontrado que la tendencia se está frenando, y ojalá veamos cómo se invierte en las próximas décadas”.

La investigadora afirma que, en comparación con otros países, los datos de España son mejores que los de Estados Unidos, donde tan solo un 20% de jóvenes se desplaza de forma activa, pero aún nos queda mucho para llegar a tasas como las de Japón, Bélgica o Dinamarca, con hasta el 70-85% de desplazamientos en bici o a pie.

Salud física y mental

Más allá de la cuestión ambiental, muchas familias se han dado cuenta de todos los beneficios que tiene para sus hijos el sencillo hecho de ir caminando al colegio. La Asociación Española de Pediatría, en un informe publicado en 2019 sobre este tema, citaba algunos de estos efectos positivos: mejor condición cardiovascular, menos riesgo de obesidad, mejora de la estabilidad de la marcha, aumento de la resistencia de la columna lumbar, mejor equilibrio, flexibilidad y aptitud física, entre muchos otros.

“Hace unos años mi grupo publicó un trabajo que concluía que los niños que se desplazan de forma activa tienen más capacidad de concentración y mejor rendimiento académico”, narra la investigadora de la UGR. No es lo mismo entrar en clase para pasar varias horas sentado y atendiendo a los profesores después de haber dado un paseo durante el que te ha dado el aire y te has movido, que si has ido sentado en el coche de puerta a puerta. “Por otro lado están los beneficios sociales: cuando vas caminando te encuentras con amigos, puedes ir hablando o jugando, reforzando los lazos con tus compañeros… Es muy distinto que ir aburrido en el asiento trasero del coche”, reflexiona la experta.

Esta misma filosofía se aplica en los caminos escolares seguros, una propuesta de movilidad que se va abriendo paso tímidamente en el país y que tiene el objetivo de facilitar el desplazamiento de los niños de forma autónoma, sostenible, saludable y segura. En Montilla, una localidad cordobesa de unos 22.000 habitantes, ya se ha implantado el camino escolar seguro en dos de sus ocho centros escolares. “El itinerario, que ha sido consensuado con las familias y los centros, está señalizado con postes verticales y también con huellas que han pintado en el suelo los propios niños”, explica Raquel Casado, licenciada en Ciencias Ambientales y teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente en este municipio. “Todos los viernes hay un grupo de padres voluntarios que se encargan de acompañar a los alumnos por el camino. Funciona como un pedibús que tiene varias paradas en las que se recoge a los niños, y la experiencia es muy positiva: padres y profesores nos cuentan que los chavales llegan a clase más despiertos y animados. Hacer el recorrido a su aire y con sus amigos les motiva mucho”.