Sammen med vores landmænd har vi mindsket klimaaftrykket med 25% pr. kg. grisekød siden 2005.

Nu bliver det også tydeligt på bakkerne i køledisken, så det bliver nemmere for forbrugeren at træffe et mere klimavenligt valg🐷💚 #dkgris #dkfood https://t.co/UE3csxUZgd