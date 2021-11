[4/11] Ya es oficial: Estados Unidos abandona el Acuerdo de París

El segundo país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, Estados Unidos, ha abandonado el Acuerdo de París, el mayor pacto global de la historia para luchar contra el cambio climático. Su salida se ha hecho efectiva esta misma madrugada, mientras se producía el recuento de votos de las elecciones presidenciales.

El Acuerdo de París se firmó en diciembre de 2015 durante la COP 21, y fue ratificado el 4 de noviembre de 2016. En su artículo 28, se deja claro que cualquier país puede iniciar su proceso de retirada tres años después de la entrada en vigor del pacto climático. No obstante, la salida formal no es efectiva hasta un año después del inicio de los trámites. En el caso de Estados Unidos, ese día es hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020. No obstante, esto no pilla por sorpresa a nadie. Donald Trump ya prometió que si llegaba a la presidencia abandonaría el acuerdo, y así lo fue anunciando durante todo su mandato.

El pacto climático ha sido ratificado por 189 Partes que conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU (CMNUCC, en inglés), también conocida como ONU Cambio Climático. Ahora, Estados Unidos se suma a Eritrea, Irán, Irak, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen como los únicos países que no han reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París.

A pesar de esta huida, Estados Unidos seguirá siendo parte de la ONU Cambio Climático, de la cual el Acuerdo de París es solo una parte. A menos que el Departamento de Estado deje de enviar delegaciones, los diplomáticos estadounidenses seguirán colaborando en las negociaciones y participarán en la configuración del resultado final de las conversaciones. Pasarán a ser designados como observadores durante las discusiones del Acuerdo de París, por lo que no podrán tomar decisiones ni bloquear consensos.

El principal objetivo de esta alianza –que sustituye al Protocolo de Kioto y cuya vigencia termina a finales de este año– es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. La acción climática actual, sin embargo, hace que sea improbable que ambas metas se consigan: la temperatura global ya ha subido 1 ºC.

Por todo esto, es una muy mala noticia que el país responsable de cerca del 13% de las emisiones globales y principal economía mundial abandone el acuerdo que debe mitigar y adaptarse a unos efectos del cambio climático más que visibles. No obstante, no está todo perdido. De lograr la victoria el candidato demócrata Joe Biden, Estados Unidos volvería a adherirse al pacto, tal y como ha prometido tanto en su programa electoral como en reiteradas intervenciones. Si emplea la misma vía que Barack Obama –esto es, una orden ejecutiva– esto podría ser una realidad dos o tres meses después de tomar posesión en el cargo, el 20 de enero de 2021.