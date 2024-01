Las medidas con mayor potencial de acción climática del sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

«Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora». Antonio Machado.

No es algo nuevo. «Vamos andando cuando deberíamos ir corriendo», alertaba Hoesung Lee, presidente del IPCC. Necesitamos acelerar la acción climática en todos los frentes, en todos los países y en todos los sectores. «Todo a la vez en todas partes», parafraseaba António Guterres en la presentación del informe de síntesis del IPCC, que recoge las claves del ciclo de evaluación más completo de la ciencia del cambio climático. El panel de especialistas volvió a recordar que el ritmo y la proporción de las medidas adoptadas y las que planeamos adoptar son peligrosamente insuficientes para enfrentarnos a la emergencia climática.

Debido a la pasada inacción y a la inercia del calentamiento, no podremos eliminar todos los impactos que ya estamos viendo con nuestros propios ojos, pero sí acotar de forma drástica la desestabilización del clima con medidas «rápidas y profundas», además de catalizar la adaptación en las regiones más afectadas. Limitar el calentamiento requiere transformar a gran escala nuestra relación con la biosfera, y los sistemas agroalimentarios, forestales y naturales son la espina dorsal de una acción climática justa, eficaz y equitativa, a la vez que abordamos las crisis sistémicas estrechamente relacionadas como la pobreza, la inseguridad alimentaria o la pérdida de biodiversidad.

Mitigación desde los sistemas agroalimentarios, forestales y naturales

El sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) es el único sector que, además de reducir sus emisiones, puede absorber y actuar como sumidero de gases de efecto invernadero.

Aunque tradicionalmente se ha puesto el foco mayoritariamente en soluciones tecnológicas del lado de la producción, el IPCC subraya la necesidad de un cambio sistémico, que adopte también soluciones en el lado de la demanda. Son soluciones que, al modificar los patrones de consumo, evitan los impactos aguas arriba de las cadenas de valor a la vez que liberan presión en el uso de la tierra, lo que habilita escenarios de mayor disponibilidad de alimentos, y de conservación y restauración de ecosistemas.

De todos los sectores, los cambios en la demanda agroalimentaria, que incluyen la transición a dietas más saludables y la reducción del desperdicio alimentario, son los que ofrecen mayor potencial de mitigación para 2050, con una reducción agregada de 7,8 gigatoneladas de CO 2 equivalente al año (GtCO 2 e/año de aquí en adelante) o un 44% de las emisiones del sector agroalimentario.

A continuación, detallamos los mecanismos detrás de las medidas con mayor potencial de mitigación del sector:

1. Reducir la conversión de ecosistemas naturales. Aproximadamente, un 28% del potencial de mitigación del sector para 2030, con una estimación de 4 GtCO 2 e/año.

Los ecosistemas son especialmente eficientes a la hora de absorber y almacenar grandes cantidades de CO 2 de la atmósfera. Amortiguan más de la mitad de lo que emitimos a la vez que regulan la temperatura, el ciclo hidrológico y albergan una biodiversidad extraordinaria que a su vez los hace funcionar. La acaparación de ecosistemas por expansión de la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades extractivas pone en riesgo su estructura y funcionamiento. Su degradación no solo compromete el mantenimiento de la biodiversidad y la capacidad de absorber CO 2 , sino que también libera una gran cantidad de carbono almacenado con el paso del tiempo en la vegetación, el suelo y sedimentos marinos. Casi la mitad de las emisiones del sector provienen de la deforestación y cambios de uso del suelo.

La conservación de ecosistemas con alto contenido de carbono, como los manglares, los fondos marinos, las turberas y los humedales, los pastizales o los bosques y sabanas generan servicios y beneficios inmediatos por el mero hecho de existir. En su informe, el IPCC detalla que «para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala global necesitamos una conservación efectiva y equitativa del 30 al 50% de los ecosistemas». Para ello, es necesario tanto el cumplimiento de la ley como la creación de áreas protegidas frente a actividades extractivas, así como el reconocimiento de la gobernanza, derechos y conocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales que mantuvieron los ecosistemas funcionales en el tiempo.

Frontera de deforestación. Foto: Daniel Ortiz Gonzalo.

2. Incrementar el secuestro de carbono en agricultura. Esta acción tiene aproximadamente un 24% del potencial de mitigación del sector para 2030, con una estimación de 3,4 GtCO 2 e/año.

Las plantas, a través de la fotosíntesis, capturan CO 2 de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos que almacenan en sus tejidos. Durante su metabolismo, y al descomponerse –gracias al trabajo de los organismos y los microorganismos–, los compuestos ricos en carbono pasan a formar parte de la materia orgánica del suelo. Una parte de este carbono retorna a la atmósfera, pero otra parte puede quedar protegido en agregados mediante interacciones fisicoquímicas y biológicas del suelo. Sin embargo, la formación, estabilidad y persistencia de la materia orgánica se ven afectadas por las prácticas agrícolas y ganaderas que alteran la estructura del suelo, reducen la vegetación, comprometen la biodiversidad o favorecen procesos de erosión y de compactación, entre otros impactos.

La adopción de prácticas respetuosas con el suelo que imitan procesos naturales como la agroforestería, mantener coberturas vegetales, rotar cultivos en espacio y tiempo, integrar animales y cultivos, rotación de pastos, entre otros manejos del suelo, pueden ayudar mantener e incrementar el carbono orgánico. Construir materia orgánica en suelos, además, tiene beneficios directos en la fertilidad y estructura del suelo, en los rendimientos de los cultivos, en la conservación de la biota y en la capacidad de retención de agua. Muchos investigadores e investigadoras del suelo nos recuerdan, sin embargo, que el secuestro de carbono en cultivos y en pastos tiene gran incertidumbre, limitaciones y depende fuertemente del contexto.

3. Restauración de ecosistemas, aforestación y reforestación. Sobre un 16% del potencial de mitigación del sector para 2030, con una estimación de 2,8 GtCO 2 e/año.

La restauración de ecosistemas, ya sean terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, contribuye a absorber carbono de la atmósfera y agrandar el sumidero en la biomasa viva, en los suelos y en los sedimentos marinos. Conviene recordar que el primer paso en la restauración de ecosistemas es siempre eliminar los procesos de degradación, y evitar la degradación de los ecosistemas es siempre mejor que restaurarlos.

La restauración, además, contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático y a la mejora de los medios de vida a través de beneficios en la salud, sociales y económicos.Los beneficios climáticos de esta medida, sin embargo, no son inmediatos y sólo tendrán éxito si los ecosistemas son funcionales en sus procesos. El informe del panel climático de la ONU también señala que la reforestación o la producción de cultivos de biomasa pueden competir con la producción de alimentos y tener impactos socioeconómicos y ambientales adversos en los medios de vida locales, incluyendo la seguridad alimentaria e hídrica, la pérdida de biodiversidad, especialmente si se implementan a gran escala y con acaparamiento de tierras. Es importante recordar que las medidas de mitigación del sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra no pueden compensar las reducciones de emisiones retrasadas en otros sectores.

4. Adopción de dietas saludables. En torno a un 12% del potencial de mitigación del sector para 2030, con una estimación de 1,7 GtCO 2 e/año.

Los cambios en el estilo de vida pueden tener un impacto significativo en la reducción de la demanda de productos que requieren un mayor uso de energía y recursos naturales y que, por tanto, aumentan las emisiones e impactos en el uso de la tierra o encarecen el acceso a alimentos. La expansión de hábitos alimentarios con elevado contenido en alimentos de origen animal está generando un fuerte aumento en la presión sobre los ecosistemas al sostenerse sobre el incremento de la deforestación y la conversión de tierras para la alimentación del ganado.

En países mediterráneos como España, esto se ha producido a costa de la riqueza cultural concentrada en la dieta Mediterránea, comprometiendo la salud y el medio ambiente. Según la terminología del IPCC, las «dietas equilibradas» son aquellas basadas en alimentos de origen vegetal –cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y semillas– y donde los alimentos de origen animal provienen de sistemas resilientes, sostenibles y de bajas emisiones.

Asimismo, la recuperación de dietas regidas por tales principios ofrece importantes beneficios sociales y económicos, además de reducir la presi