«Hay un doble discurso del gobierno francés: uno en casa y otro en Europa», explica Toussaint. «Por un lado apoya la iniciativa europea de elevar los objetivos sobre reducción de emisiones mientras que en Francia presenta unas leyes muy diferentes. Y dice, además, abiertamente, que la probabilidad de que se consiga esa reducción es del 50%».

Toussaint, que es una de las fundadoras de la organización Notre Affaire à Tous, es especialmente severa con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Le acusa de retorcer los argumentos climáticos y de jugar con el enfado social que hoy vive su país. Todo para evitar comprometerse y para desviar su responsabilidad. «En noviembre de 2018 comenzaron las manifestaciones de los chalecos amarillos. Un mes después presentamos la petición de l’Affaire du Siècle [que consiguió reunir más de 2 millones de firmas] y la respuesta del gobierno fue: ‘Efectivamente, hay un retraso climático pero no es culpa nuestra. La culpa, sólo en parte, la tienen las empresas. Y, sobre todo, la tienen los ciudadanos. No tenéis más que mirar a los chalecos amarillos. No quieren actuar contra el cambio climático’. ¡Pero no era eso lo que decían!», relata Toussaint.

Es cierto que los chalecos amarillos empezaron a movilizarse para protestar contra el aumento en el impuesto a los carburantes, pero el movimiento se ensanchó, dando lugar a otras reivindicaciones sociales. Entre ellas, también, las ecológicas. «Lo que decían los chalecos amarillos es que debemos proteger el clima, cuidar nuestra alimentación y salvaguardar la biodiversidad, pero que las políticas tienen que ser justas», explica Toussaint. De ahí, por ejemplo, que reclamaran la recuperación del impuesto a las grandes fortunas. Y en ese punto Macron, conocido popularmente como «el presidente de los ultrarricos», no iba a ceder. «La mayoría de los chalecos amarillos apoyaron l’Affaire du Siècle y firmaron la petición», asegura Toussaint. «La prueba de que no existe ese conflicto entre trabajadores y defensores del clima es que escribí un libro junto a Priscillia Ludosky, una de las grandes personalidades del movimiento de los chalecos amarillos. Y en él pedíamos justicia y el fin de las violencias medioambientales».

La participación ciudadana

Otra de las demandas de los chalecos amarillos desde el principio fue horizontalizar la política, lo que contrasta con la verticalidad que siempre ha caracterizado al régimen republicano francés. Macron recogió el guante, pero lo hizo a su manera: no se abrirían las urnas a la voluntad popular (como sucede en Suiza) pero sí se debatiría más. Para tratar los temas sociales lanzó una iniciativa bautizada como «el Gran Debate Nacional», una gira por todo el país en la que se reunió con alcaldes y centenares de representantes de la sociedad civil. El gran problema resultó ser que el propio Macron consumía casi todo el tiempo con sus intervenciones, con lo que más que debates eran mítines.

Para afrontar el problema medioambiental organizó un sistema similar: la Convención Ciudadana por el Clima. Tras participar en ella, los ciudadanos convocados volverían a sus casas con un rechazo presidencial a la mayor parte de sus propuestas. «La misión de esa convención era proponer acciones para solucionar nuestro retraso en materia climática —explica Toussaint—. Después de un año de trabajo, se entregaron 149 propuestas muy diversas. Iban desde la alimentación, los viajes en avión o el uso de pesticidas hasta la publicidad. El gobierno las recogió, las estudió durante seis meses, pero sólo acabó aceptando el 30%. Y así lo ha reflejado en la ley que acaba de presentar». Un gesto claramente insuficiente, a juicio de Toussaint. Incluso peligroso: «Es una negación de la democracia y también una amenaza para nuestro futuro», recalca la eurodiputada.