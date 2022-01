Los engranajes de la máquina del clima

_____ Esto son 5 000 años: es la edad del árbol vivo más antiguo conocido, Methuselah, en las Montañas Blancas de California.

____________ Esto son 12 000 años: es el tiempo que nos separa de la última glaciación. Durante este tiempo los humanos, poco a poco, seleccionaron plantas, desarrollaron la agricultura, las ciudades, la escritura: todo lo que se podría llamar civilización. Es el tiempo en el que los humanos prosperaron, las culturas se multiplicaron y la población creció; a este intervalo climático clemente y estable, que tan bien nos protegió, a nosotros y a las plantas de las que dependemos para vivir, se le conoce como holoceno. Mira con cariño este intervalo benévolo, porque ya se ha acabado.

Figura 1.2 del Informe Especial del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) en 1,5 grados, mostrando que ya hemos dejado el rango de temperatura del holoceno.



_______________________________________________________________________________________________________ Esto son 103 000 años: la duración de la última glaciación. Las glaciaciones, comparadas con el holoceno, fueron tiempos bastante brutales para los humanos, las plantas y los animales de los que dependemos. La población humana, al final de la última, era de tan solo 1-10 millones, y la anterior casi nos aniquila totalmente.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Esto son 250 000 años: la edad aproximada del Homo sapiens, nuestra especie, nosotros. Estamos en la última etapa del cuaternario, un periodo en el que el planeta oscila entre glaciaciones y períodos interglaciales más clementes (de los que el holoceno fue el último).

Aquí el tiempo empieza a ir mucho más lejos.

Tienes que seguir mirando, ¡es importante! Lo que hay al otro lado de todo este tiempo no es solo un pasado que nuestra especie no llegó a conocer, también es un futuro que viviremos nosotros y nuestros hijos. Porque el tiempo hacia atrás se mueve despacio, pero estamos cambiando el clima con una rapidez nunca antes experimentada en la Tierra. ¿Preparados? Aquí vienen 3 millones de años. ¿Listos? ¡Ya!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1Millón________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3Millones____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Esto son 3,3 millones de años. A estas alturas ya hemos dejado el cuaternario y sus glaciaciones: ahora estamos en el piacenziense medio, en la fase cálida del plioceno. Las temperaturas son más de 3ºC más cálidas que hoy y el nivel del mar, 20 metros más alto. El género Homo acaba de aparecer, hace apenas 100 000 años, y el Homo habilis camina por el sureste de África.

Nuevas investigaciones publicadas en Nature han medido con mucha más precisión cuánto dióxido de carbono (CO 2 , el gas que provoca el aumento de temperatura) había en la atmósfera durante este periodo cálido: 360 ppm (partes por millón) de media. Cuando mi padre nació, en 1921, hace tan solo 100 años, el nivel de CO 2 en la atmósfera era de solo 304 ppm. Cuando nació mi hijo, nuestra civilización de combustibles fósiles había alcanzado las 393 ppm.

Es decir, que ya, hoy mismo, hemos superado la media del plioceno, con lo que hemos retrasado el reloj del planeta más de 3,3 millones de años en menos de un siglo: la duración de la vida de mi padre.

Si el CO 2 se correlaciona con el clima, ¿por qué no tenemos ya las temperaturas y los niveles del mar del plioceno que presenciaron los lejanos Homo habilis con sus ojos casi humanos? El profesor Gavin Foster, coautor del estudio en Nature, lo explica así: “La razón por la que aún no vemos hoy temperaturas y niveles del mar como los del plioceno es porque el clima de la Tierra se toma su tiempo en equilibrarse por completo (ponerse al día) con mayores niveles de CO 2 y, debido a las emisiones humanas, los niveles de CO 2 aún siguen creciendo. Nuestros resultados nos dan una idea de lo que puede ocurrir cuando el sistema haya alcanzado el equilibrio”.

Cuánto tarde en lograrlo depende del sistema terrestre: las temperaturas climáticas alcanzarán a las del plioceno en un par de décadas, los niveles del mar tardarán algunos siglos. Pero es peor aún: porque no sólo hemos salido del holoceno y de su protección de la agricultura, no sólo hemos movido el reloj climático hasta el plioceno en el rango de tiempo de 1 vida humana, no (por cierto, que no tenemos ninguna evidencia de que la agricultura a gran escala de la que dependemos miles de millones para subsistir sea factible en este nuevo clima. ¡Salud!). Seguimos haciéndolo. Lo estamos acelerando, de hecho, con concentraciones de CO 2 que aumentan más y más rápido cada año.

Media anual de la tasa de crecimiento de CO 2

La concentración de CO 2 que estamos añadiendo a la atmósfera está creciendo año a año: estamos acelerando en la dirección errónea. Gráfico sacado de aquí.

Y hacia 2025, según los autores del estudio de Nature (mi hijo tendrá 13 años. Es raro ser adolescente y contemplar las épocas geológicas, ¿no crees?), habrá tanta concentración de CO 2 que tendremos que ir mucho, mucho, mucho más atrás en tiempos planetarios para encontrar analogías climáticas. ¿Preparados con la ruedecita del ratón? ¡Mioceno, allá vamos!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1Millón________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14Millones________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Esto es hace 15 millones de años, a mediados del mioceno. El autor principal del estudio de Nature, el Dr. de la Vega, afirma: “Habiendo superado los niveles de CO 2 del plioceno en 2025, los niveles de CO 2 futuros no se habrán dado en la tierra en ningún momento de los últimos 15 millones de años, desde mediados del óptimo climático del mioceno, un tiempo aún más cálido que el plioceno”. 15 millones de años no son solo un tiempo inconmensurable en términos humanos; es literalmente un tiempo anterior a los humanos, previo a nuestra especie humana e incluso a que el género Homo caminara sobre la Tierra. Es un tiempo tan pasado que nuestros tatara-ancestros, los homínidos, aún no se habían diferenciado en las ramas correspondientes de los orangutanes, chimpancés, y gorilas actuales, y, claro, nosotros.

El resultado del Dr. de la Vega reproduce el de un estudio previo publicado en el PNAS (Proceedings of de National Academy of Sciences of the United States of America), que indica que los climas futuros de la Tierra se parecerán probablemente a los de nuestro pasado lejano. Compararon climas pasados de la Tierra, del principio del eoceno (hace 50 millones de años – no os voy a castigar con tantas rayitas más, pero sólo si prometéis ser buenos activistas climáticos y detener esta trayectoria de destrucción, ¿vale?) y del plioceno medio, y vieron que si seguimos con la trayectoria de emisiones crecientes que llevamos, nos acercaremos al plioceno durante este siglo y acabaremos en el eoceno en 2150. El eoceno, en términos de vida humanoide, bueno, eso queda bastante lejos. En aquel tiempo sólo la rama de los lémures se había diferenciado de los demás primates, si sirve de consuelo.Vale la pena mencionar que muchos de los modeladores de emisiones no creen que estos altos niveles de emisiones se vayan a materializar, pero también es cierto que la respuesta climática a las emisiones podría ser más pronunciada de lo que se había pensado, así que tampoco es un pensamiento reconfortante.

Gráfico de Burke et al. en el PNAS que muestra el pasado y el futuro climático de la Tierra, con el género humano y flechas de especies superpuestas.



¿Adónde vamos desde aquí?

Quiero puntualizar un par de cosas.

1: Un desastre evitable

Lo primero es que la trayectoria actual en la que nos encontramos es tan completamente devastadora como completamente evitable. La pérdida de vidas, humanas y no humanas, será horrible. No hay forma de que los ecosistemas y las especies se puedan adaptar el equivalente a millones de años de cambio climático en un período de décadas. Ya estamos en medio de la sexta extinción masiva y hemos destruido la biodiversidad equivalente a millones de años de evolución de nuestras propias ramas del árbol de la vida. No tiene buena pinta.

Y parece aún peor para los que menos culpa tienen. Hasta ahora he usado la palabra “nosotros”, como si “nosotros” los humanos, jóvenes, viejos, pobres, ricos, tuviéramos la misma parte de culpa por esta trayectoria que llevamos. No es así. Algunos de nosotros, en especial los acomodados, tenemos una parte desproporcionada de la culpa, y estamos de hecho dirigiendo los sistemas globales de producción y consumo, extracción, contaminación y explotación, que son la causa de nuestra entrada en la montaña rusa del desastre planetario, hacia un clima desconocido para nuestra especie. Algunos de nosotros, la mayoría del mundo, los jóvenes, los pobres, los negros, los indígenas, los migrantes y en general las personas de color, lo sufriremos más.

Para dar un ejemplo, si seguimos con la actual trayectoria de altas emisiones, los trópicos serán inhabitables a lo largo de este siglo por el calor y la humedad (mapa adjunto). El mapa de los países con alta responsabilidad histórica por las emisiones es casi el contrario que éste, una demostración clara de la injusticia que conllevan los daños climatológicos.

Gráfico de calor y humedad mortal, días por año en 2100, de Moira et al. in Nature Climate Change. (Sí, este es el RCP 8.5, pero el RCP 4.5 no es mucho mejor.) RCP: Trayectorias de concentración representativas.

Pero este daño tan inmenso es aún mayormente evitable. No hay nada predeterminado. Si cambiamos nuestros sistemas de energía, de consumo y de producción para centrarnos en la suficiencia y en estándares de vida decentes, podemos reducir la demanda de energía mientras además descarbonizamos el suministro. Si cambiamos nuestra dieta a alimentos vegetales, podemos parar la deforestación y eliminar una de las grandes fuentes de metano y óxido nitroso, dos gases invernadero potentes, además de proveer comida sana y nutritiva para todos. No hay ninguna evidencia histórica de que se necesiten combustibles fósiles para prosperar, y con vistas al futuro, necesitamos eliminarlos para sobrevivir.

2: Una lucha por la supervivencia

El segundo punto que quiero presentar es que tenemos una lucha enorme, inmensa que llevar a cabo para conseguir llegar a ese futuro más vivible y mejor (y tecnológicamente viable por completo). Es una lucha por la supervivencia y los números están en contra nuestra.

Los obstáculos principales para mantener el planeta en condiciones de prosperidad humana tienen nombres. Naomi Oreskes y Erik Conway, en su corto y excelente libro bastante científico, de ciencia ficción, “The Collapse of Western Civilization: a View from the Future”, citaban a dos responsables en el mundo de las ideas: el positivismo científico (la naturaleza exageradamente cautelosa de la comunicación científica actual) y el fundamentalismo del mercado (la creencia en los mercados por encima de todo, sacralizados por la economía neoclásica y la política neoliberal).

En mi estudio le he dado vueltas a este problema y he acabado citando al capitalismo, un sistema que vincula lo económico, lo físico y lo social, como causa radical de nuestra actual trayectoria. El capitalismo se manifiesta de formas concretas, en la conquista del estado por parte de los intereses industriales que son antitéticos respecto a una trayectoria diferente (como hemos mostrado en el caso de la dependencia de los coches) y en la existencia de las desigualdades siempre crecientes, con los acomodados siendo los más comprometidos con los patrones de consumo y producción dañinos. Las soluciones que se proponen para acomodar y mantener estas estructuras de poder y estas desigualdades, como el crecimiento sostenible, se ha demostrado repetidamente que no tienen una base real.

Esto significa que para evitar el desastre tenemos que hacer frente al capitalismo. Es difícil, ciertamente, pero en mi opinión, es probablemente más fácil que intentar cocinar una comida decente para unos miles de millones de nuestro círculo familiar extendido en el eoceno, ¿sabes? Y luchar contra el capitalismo es definitivamente un tema para otra entrada de blog (o dos o tres… – mientras tanto, si quieres, lee mi trilogía de “Cómo convertirse en un activista climático, venga, ve y hazlo ya, leches”).

Pero quería decir unas palabras.

Se puede hacer. La historia del aprendizaje de cómo hacerlo se ha eliminado de nuestra educación. En el colegio no aprendemos cómo ser activistas, defensores, periodistas blasfemos o revolucionarios, pero podemos y tenemos que hacerlo ahora. Para convertirnos en lo más revolucionarios que podamos ser necesitaremos mucho empeño.

La comodidad y la seguridad están en el pasado, si alguna vez las tuviste. Mucha gente nunca las tuvo. El holoceno está detrás nuestro. Lo que hay enfrente aún está por determinar y todavía se puede cambiar. Pero requerirá que luchemos por nuestras vidas, por todas nuestras vidas, para cambiarlo. No será divertido, o gratificante, o una aventura encomiable de descubrimiento personal, o una película de esas que te hace sentir bien, o una tarea de validación individual. A ver, igual de vez en cuando habrá alguna de esas cosas, quién sabe. A quién le importa. Es una lucha por la vida misma. Podemos estar deprimidos, ser pequeñas criaturas abatidas por el aplastante cambio de época geológica y de poderosos sistemas económicos. Pero tenemos que ser criaturas que aprenden a luchar muy, muy, muy rápido y muy, muy, muy bien juntas contra las brutales fuerzas de dominación que guían nuestro curso actual.

¿Qué significa amar un mundo que se está desvaneciendo? Como escribió Mary Annaïse Heglar: “No necesito una garantía de éxito antes de arriesgarlo todo para salvar las cosas, la gente, los lugares que amo. (…) Este planeta es el único hogar que tendremos. No hay otro igual. El hogar siempre, siempre, siempre merece la pena”.

Bueno. Pues leed a Naomi Klein, a Arundhati Roy, a George Monbiot, a Frantz Fanon, a Rosa Luxemburg. Aprended a volveros revolucionarios, conseguid algo de coraje y agallas y análisis. ¡Uniros ya a Extinction Rebellion (atención: solo los grupos que anteponen la justicia social y racial, obviamente), y / o el Sunrise Movement, y/o Fridays for Future, y/o todos ellos. Hagámoslo. VA.

El artículo original (en inglés) se puede leer aquí

Traducción del texto: Helena Arroyo