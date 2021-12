«Los grupos financieros contemplan la mitigación de CO2 como un filón para la actividad del capital»

A la vista del mundo, sobre la mesa, se puede atisbar sin mucho esfuerzo la estrategia trazada por las esferas económica, financiera y empresarial frente a la enésima crisis del capitalismo: contemplar la biodiversidad a través de ojos serigrafiados con el símbolo del dólar, apropiarse de sus recursos naturales y asimilarlos a su engranaje hiperproductivo, ultraconsumista y sobreexplotador como un bien de mercado más. Banking Nature, de Sandrine Feydel y Denis Delestrac; El camino, de Fran Menchón y Tomás Suárez o System Error de Florian Opitz son solo algunas crónicas de una lógica perversa, que contrarresta las debilidades y contradicciones de su retórica discursiva con la energía en el mensaje, sus ambiciosas campañas marquetinianas de greenwashing y el aparataje de todo un sistema (político, financiero y mediático) al servicio de sus intereses.

Frente a este panorama, el científico y profesor ecuatoriano Arturo Villavicencio (integrante del IPCC cuando este ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007) ha articulado Neoliberalizando la naturaleza (Siglo XXI, 2021), un extenso ensayo en el que señala estas fallas asumidas incluso por el mundo académico y ecologista, en el que, lejos de plantear soluciones maximalistas, el autor encuentra puntos ciegos incluso en soluciones aparentemente ‘verdes’, desmonta homilías políticas y corporativas, y siembra más incógnitas que respuestas en un mundo cada vez más gris, menos verde, y con ausencia absoluta de panoramas blancos y negros.

¿Cuál ha sido la génesis de este proyecto?

En ningún momento tuve la intención de escribir un texto de esta amplitud. Fue desde hace algunos años, cuando comencé a trabajar con la Universidad Andina Simón Bolívar en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la energía. A lo largo de los días me daba cuenta de que diversos temas habían sido penetrados por la ideología neoliberal de una manera muy sutil, que validaban tesis como que la mercantilización y la comercialización de la biodiversidad son el camino más adecuado para conservarla; cuando esas estrategias no solo no benefician a los pueblos indígenas, sino que a la larga producen un deterioro de la naturaleza. Ha sido un trabajo de unos dos, tres años.

Sinteticemos ese dogma, en pocas palabras

De acuerdo a la ideología neoliberal, la “utilidad” de un ecosistema es puesta al descubierto. Puede ser la posibilidad de almacenar carbono, proteger una cuenca hídrica o atraer turistas… Sea como fuere, tiene un valor económico susceptible de ser comercializado y mercantilizado. El bien natural se vuelve así como cualquier otro bien capital.